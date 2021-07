LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sunisa Lee vince l’all-around! Podio in 2 decimi! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Restate con noi per cronaca, approfondimenti, video e tanto altro ancora. Appuntamento a domenica 1° agosto per le prime Finali di Specialità, la Ginnastica artistica si prende un paio di giorni di pausa alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per poi tornare col gran finale. 15.03 Gara spettacolare, avvincente, equilibrata, emozionante, come non si vedeva da tempo. L’assenza di Simone Biles ha aperto le maglie e ci si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questae vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Restate con noi per cronaca, approfondimenti, video e tanto altro ancora. Appuntamento a domenica 1° agosto per le prime Finali di Specialità, lasi prende un paio di giorni di pausa alledi2021 per poi tornare col gran finale. 15.03 Gara spettacolare, avnte, equilibrata, emozionante, come non si vedeva da tempo. L’assenza di Simone Biles ha aperto le maglie e ci si è ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Hashimoto vince l'all-around in volata! - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, finale All-Around ginnastica artistica femminile (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: lotta a 4 per l'oro! Lee in testa, miracolo Andrade - itsme_dgg : Sapete come sta funzionando la ginnastica artistica per l'Italia? C'è una live per ogni specialità e non so dove andare.. #GiochiOlimpici - r3dbikiki : trovata la live per la ginnastica urlo -