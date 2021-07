LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: finale all-around, si incorona la Reginetta. Battaglia equilibrata (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 La Russia punta tantissimo su Angelina Melnikova, capitana della squadra che ha trionfato due giorni fa. Miss Ginnastica è solidissima, ha punti di forza tra parallele e corpo libero, ma deve evitare gli errori che spesso l’hanno limitata in carriera. Vladislava Urazova è alla prima uscita olimpica della carriera, vedremo se pagherà l’emozione. Fuori Viktoriia Listunova causa regola dei passaporti, è la Campionessa d’Europa. 12.30 Gli USA si giocano due carte di lusso per il titolo. Sunisa Lee (terza domenica) fa affidamento su parallele e corpo libero per fare saltare il banco. Jade Carey ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 La Russia punta tantissimo su Angelina Melnikova, capitana della squadra che ha trionfato due giorni fa. Missè solidissima, ha punti di forza tra parallele e corpo libero, ma deve evitare gli errori che spesso l’hanno limitata in carriera. Vladislava Urazova è alla prima uscita olimpica della carriera, vedremo se pagherà l’emozione. Fuori Viktoriia Listunova causa regola dei passaporti, è la Campionessa d’Europa. 12.30 Gli USA si giocano due carte di lusso per il titolo. Sunisa Lee (terza domenica) fa affidamento su parallele e corpo libero per fare saltare il banco. Jade Carey ...

Advertising

__eedwards : sapete se qualcuno manderà live su twitch la ginnastica artistica oggi? - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: chi prende lo scettro all-around di Simone Biles? Battaglia a… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 6 con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scher… - theycallmesole : @C00RNERSTONE che bello sentire queste parole ?? c’è la ginnastica artistica live ora ? - pokemonderba : allora stanotte nottata per l’italvolley, l’italnuoto e la scherma poi dormitina rigenerante fino a mezzogiorno e l… -