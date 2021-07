LIVE – Fiorentina-Levico Terme 3-0 | amichevole 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) Alle 17:00 di giovedì 29 luglio lascenderà in campo in occasione del testcontro il. Grande attesa per questa sfida con i viola a caccia di una buona prova per chiudere al meglio il ritiro di Moena in Val di Fassa. Sportface.it terrà compagnia ai propri lettori con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. Kokorin titolare a sorpresa, Vincenzo Italiano ha deciso di lasciare Vlahovic inizialmente in panchina.: Terracciano; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Terzic; Benassi, Bianco, Duncan; Agostinelli, Kokorin, ...