LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Croazia oro nel due senza maschile, fra poco l’Italia nei pesi leggeri (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.31 Comincia la finale del due senza femminile! In acqua Canada, Gran Bretagna, Grecia, Nuova Zelanda, Russia (ROC) e Spagna. 2.29 Prima posizione per la Croazia con il tempo di 6:15.29, seconda la Romania con 6:16.58. Bronzo per la Danimarca con 6:19.88, giù dal podio il Canada con 6:20.43. Serbia quinta con 6:22.34 ed ultima la Spagna con il crono di 6:25.25. 2.27 E’ storia per i fratelli Sinkovic: oro in due specialità diverse. A Rio nel doppio a quattro remi, a Tokyo nel due senza. Semplicemente eccezionali i croati. 2.25 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.31 Comincia la finale del duefemminile! In acqua Canada, Gran Bretagna, Grecia, Nuova Zelanda, Russia (ROC) e Spagna. 2.29 Prima posizione per lacon il tempo di 6:15.29, seconda la Romania con 6:16.58. Bronzo per la Danimarca con 6:19.88, giù dal podio il Canada con 6:20.43. Serbia quinta con 6:22.34 ed ultima la Spagna con il crono di 6:25.25. 2.27 E’ storia per i fratelli Sinkovic: oro in due specialità diverse. A Rio nel doppio a quattro remi, anel due. Semplicemente eccezionali i croati. 2.25 ...

