LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: BRONZO per l’Italia nel doppio pesi leggeri maschile! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.03 In corso ora la premiazione del due senza femminile: medaglia di BRONZO per il Canada, argento per la Russia (ROC) e oro per la Nuova Zelanda. 3.01 Una medaglia che mancava da 21 lunghi anni in questa specialità, quando a Sydney Elia Luini e Leonardo Pettinari vinsero uno splendido argento dietro alla Polonia. 2.59 Una gara intelligente per i due azzurri che hanno tenuto il proprio passo e non hanno mai rischiato di perdere questo podio. Vince l’Irlanda davanti ad una combattiva Germania. 2.57 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.03 In corso ora la premiazione del due senza femminile: medaglia diper il Canada, argento per la Russia (ROC) e oro per la Nuova Zelanda. 3.01 Una medaglia che mancava da 21 lunghi anni in questa specialità, quando a Sydney Elia Luini e Leonardo Pettinari vinsero uno splendido argento dietro alla Polonia. 2.59 Una gara intelligente per i due azzurri che hanno tenuto il proprio passo e non hanno mai rischiato di perdere questo podio. Vince l’Irlanda davanti ad una combattiva Germania. 2.57OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! ...

