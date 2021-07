LIVE Atletica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | inizia la giornata | alle 2 15 Gianmarco Tamberi!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.02 Ora la seconda batteria di turno preliminare. 2.01 Vince Ngoye Akamabi (Congo) con 11.47, seconda Barrie (Sierra Leone) con 11.53, terza Clarke (Saint Kittis and Nevis) con 11.67. 1.59ladell’all’Olympic Stadium! 1.55 Queste le atlete in pista nel primo round: Aboud (Libia), Al Manwari (Qatar), Nchama (Guinea Equatoriale), Elna (Comore), Clarke (Saint Kittis and Nevis), Ngoye Akamabi (Congo), Yousofi (Afghanistan), Barrie (Sierra Leone), Dante (Mali). 1.51 Le prime gare saranno quelle dei round preliminari dei 100 metri femminili, che ...