Limiti agli alcolici a Lovere, Beltrami: “Io, barista, d’accordo, provvedimento giustificato” (Di giovedì 29 luglio 2021) Fino al 30 settembre sul lungolago di Lovere (via Marconi, Via Gregorini, Piazza Tredici Martiri, Via Tadini, Via Paglia e Via del Cantiere) e nelle vie comprese nella Ztl del centro storico, dalle 17 alle 6 saranno vietate la vendita per asporto di bevande in recipienti di vetro e latta e il consumo di bevande alcoliche al di fuori di aree adibite a superficie di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Una decisione che il sindaco di Lovere Alex Pennacchio ha preso in seguito a diversi episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica in orari serali e notturni e lo stesso ha fatto anche il sindaco di Dalmine Francesco ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 luglio 2021) Fino al 30 settembre sul lungolago di(via Marconi, Via Gregorini, Piazza Tredici Martiri, Via Tadini, Via Pa e Via del Cantiere) e nelle vie comprese nella Ztl del centro storico, dalle 17 alle 6 saranno vietate la vendita per asporto di bevande in recipienti di vetro e latta e il consumo di bevande alcoliche al di fuori di aree adibite a superficie di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Una decisione che il sindaco diAlex Pennacchio ha preso in seguito a diversi episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica in orari serali e notturni e lo stesso ha fatto anche il sindaco di Dalmine Francesco ...

