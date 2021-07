Lil Jolie: chi è la giovanissima rapper di Caserta, carriera e curiosità (Di giovedì 29 luglio 2021) Cosa sapere su Lil Jolie: chi è la giovanissima rapper di Caserta che duetta con Carl Brave, vero nome, carriera e curiosità. (Instagram)Con ‘Regole’, in cui duetta insieme a Carl Brave, è riuscita a conquistare il pubblico dell’estate italiana 2021. Ma già con Panico, insieme a Ketama126, Lil Jolie si era fatta notare nel panorama musicale del nostro Paese, conquistando una grande visibilità a livello di pubblico. Il suo vero nome è Angela Ciancio, ha circa vent’anni e viene dalla provincia di Caserta. Leggi anche –> Bob Sinclair: ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) Cosa sapere su Lil: chi è ladiche duetta con Carl Brave, vero nome,. (Instagram)Con ‘Regole’, in cui duetta insieme a Carl Brave, è riuscita a conquistare il pubblico dell’estate italiana 2021. Ma già con Panico, insieme a Ketama126, Lilsi era fatta notare nel panorama musicale del nostro Paese, conquistando una grande visibilità a livello di pubblico. Il suo vero nome è Angela Ciancio, ha circa vent’anni e viene dalla provincia di. Leggi anche –> Bob Sinclair: ...

