Licata, un consigliere comunale della Lega spara al suo socio in affari – Il video (Di giovedì 29 luglio 2021) A distanza di pochi giorni dal caso di Voghera, dove l'assessore della Lega Massimo Adriatici ha sparato al cittadino marocchino Youns El Bossettaoui, un altro politico leghista, questa volta in Sicilia, diventa autore di una sparatoria: a Licata, in provincia di Agrigento, un consigliere comunale eletto nel 2018 con il Carroccio ha sparato quattro colpi di arma da fuoco contro il suo socio in affari, con il quale gestiva un'agenzia di onoranze funebri, e poi è andato a costituirsi. Ora è indagato per tentato omicidio e ...

