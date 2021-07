Libero Di Rienzo, il pusher gambiano doveva essere espulso. Le ultime chat: “Lo chiamo, non risponde…” (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha 32 anni – e due decreti di espulsione non rispettati – il gambiano residente nel quartiere Torre Gaia fermato ieri dai carabinieri per aver venduto l’eroina trovata in casa dell’attore Libero De Rienzo la sera del 15 luglio scorso, quando un amico lo ha scoperto ormai senza vita. Lo spacciatore, che si faceva chiamare Alì, sarebbe stato contattato dalla vittima tramite whatsapp a un numero che lui stesso aveva chiesto all’amico. Libero Di Rienzo consumava eroina da almeno un anno “Oh prima mi ha risposto, mi ha detto non prima delle 3, le 4 – si legge in un messaggio inviato in chat ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha 32 anni – e due decreti di espulsione non rispettati – ilresidente nel quartiere Torre Gaia fermato ieri dai carabinieri per aver venduto l’eroina trovata in casa dell’attoreDela sera del 15 luglio scorso, quando un amico lo ha scoperto ormai senza vita. Lo spacciatore, che si faceva chiamare Alì, sarebbe stato contattato dalla vittima tramite whatsapp a un numero che lui stesso aveva chiesto all’amico.Diconsumava eroina da almeno un anno “Oh prima mi ha risposto, mi ha detto non prima delle 3, le 4 – si legge in un messaggio inviato in...

