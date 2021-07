Libero De Rienzo | arrestato il pusher che gli avrebbe venduto la droga

(Di giovedì 29 luglio 2021) Per la morte diDeè statoun uomo gambiano considerato ilche glilaGli investigatori impegnati nella ricostruzione delle ultime ore di vita diDe, morto di infarto e ritrovato senza vita il 15 luglio scorso, hanno individuato eMustafa Minte Lamin, un cittadino gambiano, considerato ilchelaall’attore. L’arresto si è reso possibile grazie ...

Advertising

repubblica : Morte Libero De Rienzo, arrestato pusher che gli avrebbe venduto eroina: incastrato da un messaggio sul cellulare - repubblica : Roma, arrestato il pusher che avrebbe venduto eroina all'attore scomparso Libero De Rienzo - fanpage : ?? ULTIM'ORA - Fermato lo spacciatore dell'attore Libero De Rienzo - mgl32 : RT @sictwit: dunque, visto che è in #TT, prima di aprir bocca su Libero De Rienzo, ricordate che qualunque persona uccisa dalle droghe pesa… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri hanno proceduto all'arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all'attore Libero De Rienzo, trovato pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

L'ultima interpretazione diDe, l'attore trovato morto nella sua abitazione romana il 15 luglio, si vedrà alle Giornate degli Autori a Venezia. L'artista è nel cast di Una relazione, il film di Stefano Sardo con ...C'è una svolta nelle indagini per la morte diDe. L'attore napoletano 44enne era stato trovato privo di vita la mattina dello scorso 16 luglio nella propria abitazione di Roma, in zona Madonna del Riposo, dopo l'intervento di un ...Per la morte di Libero De Rienzo è stato arrestato un uomo gambiano considerato il pusher che gli avrebbe venduto la droga ...Un cittadino del Gambia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ceduto l’eroina la sera del decesso di Libero De Rienzo, trovato cadavere nella sera del 14 luglio scorso nel suo apparta ...