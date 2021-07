Libero De Rienzo | arrestato il pusher che gli avrebbe venduto la droga

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sarebbe stata un?overdose di eroina a causare la morte dell?attoreDetrovato morto nella sua abitazione a Madonna del Riposo il 15 luglio. In manette un 32enne gambiano,...

L'ultima interpretazione diDe, l'attore trovato morto nella sua abitazione romana il 15 luglio, si vedrà alle Giornate degli Autori a Venezia. L'artista è nel cast di Una relazione, il film di Stefano Sardo con ...C'è una svolta nelle indagini per la morte diDe. L'attore napoletano 44enne era stato trovato privo di vita la mattina dello scorso 16 luglio nella propria abitazione di Roma, in zona Madonna del Riposo, dopo l'intervento di un ...C’è un colpo di scena nell’indagine sulla morte dell’attore Libero Di Rienzo, trovato privo di vita nella sua abitazione romana il 15 luglio. Al termine di una serrata attività i carabinieri, su richi ...Per la morte di Libero De Rienzo, i cui funerali si sono svolti nei giorni scorsi a Paternopoli, c’è un arresto. Si tratta del gambiano Mustafa Minte Lamin, accusato di aver venduto la droga al