L' ex Napoli potrebbe clamorosamente tornare in azzurro | la situazione

Clamorosa indiscrezione di mercato rivelata da Radio Kiss Kiss Napoli: il club azzurro potrebbe pensare al ritorno del difensore Nikola Maksimovic. In caso di cessione in prestito di Sebastiano Luperto, Maksimovic potrebbe tornare come quarto centrale. Il serbo è ancora senza squadra dopo la scadenza del contratto con gli azzurri dello scorso 30 giugno.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli potrebbe Napoli, mercato paralizzato senza cessioni ... visto che intanto il Napoli si è guardato in giro a caccia di un difensore economico ma di sicura affidabilità e paradossalmente le ricerche hanno condotto proprio al serbo, che potrebbe quindi a ...

CLEMENTINO E NINA ZILLI "SENORITA", BATTITI LIVE 2021/ 'Background in comune' ... ma che allo stesso tempo sono più affini di quello che potrebbe sembrare. Insieme i due cantanti ... Sebbene in questo momento il rapper, nativo di Cimitile in provincia di Napoli, non ha vere e proprie ...

Il Napoli può riprendere Maksimovic: se parte Luperto si proverà a reintegrarlo TUTTO mercato WEB Ilicic in uscita, l’Atalanta pensa al sostituto: Gasperini vuole un vecchio obiettivo del Napoli Altro nome che piace molto è quello di Domenico Berardi, ma il Sassuolo chiede la stessa cifra richiesta per Boga: 40 milioni di euro.

Ancelotti vuole Koulibaly: la richiesta del Napoli Ancelotti vuole Koulibaly. Perso Varane, volato al Manchester United, il Real Madrid è alla ricerca di un difensore; il tecnico avrebbe fatto un unico nome, quello di Kalidou Koulibaly, che conosce be ...

