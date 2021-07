Lenovo | se il PC si guasta entro un anno | oltre alla riparazione in garanzia verrà rimborsato il costo

Advertising

Digital_Day : Lenovo è sicura che i suoi prodotti non si guastano - pcexpander : Lenovo rimborsa fino a 1000 euro se il vostro dispositivo si guasta entro il primo anno -

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo guasta

Progetto ambizioso, primo in assoluto della storia da quelle parti e, il che non, Made in ... tra cui IKEA e, che però essendo giganti hanno assicurato i carichi per somme gigantesche per ...Progetto ambizioso, primo in assoluto della storia da quelle parti e, il che non, Made in ... tra cui IKEA e, che però essendo giganti hanno assicurato i carichi per somme gigantesche per ...L’interessante iniziativa di Lenovo prevede che se il nuovo PC si guasta (entro un tempo massimo di un anno), l’utente, oltre alla riparazione gratuita, sarà anche rimborsato del costo del computer, f ...Il vostro nuovo dispositivo Lenovo si guasta entro il primo anno di vita? L'azienda non solo ve lo riparerà gratis, come previsto dalla garanzia, ma vi rim ...