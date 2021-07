Lenovo, fino a 1000 euro indietro per problemi con Affidabilità Garantita (Di giovedì 29 luglio 2021) Lenovo ha appena lanciato il nuovo programma fedeltà ‘Affidabilità Garantita’, che prevede un rimborso fino a 1000 euro nel caso in cui, entro il primo anno di vita, un device del produttore cinese dovesse presentare problemi. L’iniziativa (che troverete spiegata con tutti i dettagli in questa pagina), tra le altre cose, risulta valida da subito anche sul mercato italiano. I prodotti che rientrano nel nuovo programma fedeltà ‘Affidabilità Garantita’ sono quelli della categoria consumer (PC, laptop, tablet, all-in-one, desktop, etc.) ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)ha appena lanciato il nuovo programma fedeltà ‘’, che prevede un rimborsonel caso in cui, entro il primo anno di vita, un device del produttore cinese dovesse presentare. L’iniziativa (che troverete spiegata con tutti i dettagli in questa pagina), tra le altre cose, risulta valida da subito anche sul mercato italiano. I prodotti che rientrano nel nuovo programma fedeltà ‘’ sono quelli della categoria consumer (PC, laptop, tablet, all-in-one, desktop, etc.) ...

