Lele Adani riparte dai… videogiochi | sarà la nuova voce di Fifa 22

Lele Adani è uno dei migliori commentatori di calcio, si tratta di un grande esperto del mondo del pallone. L'ex calciatore si è messo in mostra grazie alle sue qualità come volto di Sky, l'ex calciatore ha annunciato l'addio in diretta tv. Adesso si prepara per una nuova avventura, è stato scelto come commentatore di FIFA 22. "Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente. Adani offrirà la sua esperienza sia come calciatore professionista, sia come commentatore ...

Si era parlato di Dazn, ma anche di Netflix o di Amazon: dopo l'addio (turbolento e non privo di polemiche) a Sky c'era legittima curiosità per conoscere il futuro professionale di Lele Adani. Stand-by - almeno per ora - con le tv è invece ufficiale che l'ex difensore sarà il nuovo commentatore tecnico di Ea Sport per Fifa 22. Come si legge nel comunicato ROMA - Ora è ufficiale: Lele Adani sarà la nuova voce di Fifa22. Dopo le tante voci è arrivata l'ufficialità dalla EA Sports che ha elencato tutte le motivazioni che hanno portato l'ex commentatore Sky al fianco di Pierluigi Pardo nella telecronaca della versione italiana del videogioco.