Lega Pro, il vicepresidente: «Serie C vero calcio italiano. Sulla riforma Gravina…» (Di giovedì 29 luglio 2021) Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro, parla del prossimo campionato e della riforma Gravina. Ecco cosa ha detto Marcel Vulpis, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della Lega Pro e della riforma Gravina. Lega PRO – «Abbiamo tante squadre dal grande nome, poi squadre come il Sudtirol con una struttura quasi da Serie A. Quest’anno si torna al passato, si divide il campionato per fasce orizzontali ma ancora non sono stati stilati i campionati per capire i ricorsi. Oggi siamo il calcio vero italiano, quello dei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Marcel Vulpis,dellaPro, parla del prossimo campionato e dellaGravina. Ecco cosa ha detto Marcel Vulpis, intervenuto a TMW Radio, ha parlato dellaPro e dellaGravina.PRO – «Abbiamo tante squadre dal grande nome, poi squadre come il Sudtirol con una struttura quasi daA. Quest’anno si torna al passato, si divide il campionato per fasce orizzontali ma ancora non sono stati stilati i campionati per capire i ricorsi. Oggi siamo il, quello dei ...

Advertising

PassioneMessina : Per Sabatino offerta del Giarre che vuole anche Arcidiacono, ma anche di un club del girone A di Lega Pro. Il difen… - junews24com : ???Marcel #Vulpis fa il punto sulla #SerieC - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Trento: ecco Carini: Il giocatore proviene dall'Imolese - al29751 : RT @tatanka_h: Bravo Lele che hai cambiato idea, forse tra qualche anno ti facciamo tornare per commentare la Lega pro del Gambia https://t… - v7902315083 : RT @tatanka_h: Bravo Lele che hai cambiato idea, forse tra qualche anno ti facciamo tornare per commentare la Lega pro del Gambia https://t… -