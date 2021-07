Le emozionanti lettere dei detenuti che rivedono i figli dopo un anno di Covid 

(Di giovedì 29 luglio 2021) AGI – “Il 10 luglio alle ore 11:30 ho fatto il mio primo colloquio visivo con miaa presso l'area verde, erano nove mesi che non sentivo il profumo e il calore della mia principessa, posso dire di avere provato un'emozione indescrivibile, qualcosa di superlativo”. C'è un nuovo spazio verde nel carcere di San Vittore, diretto da Giacinto Siciliano, che per iè diventato simbolo di libertà, se così si può dire in questo luogo. Qui sono ripresi da poco più di un mese i colloquila lunga sospensione dovuta al Covid, qui alcuni hvisto “per la prima volta – spiega Francesco Maisto, il Garante dei loro ...

