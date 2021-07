Lazio, il mercato dipende da Correa: le mosse biancocelesti (Di giovedì 29 luglio 2021) dipende tutto da Correa. Se l’argentino parte la Lazio vira su due ali e una mezz’ala, in caso contrario il mercato biancoceleste dovrebbe chiudersi con l’arrivo di un solo centrocampista. Il Tucu è l’ago della bilancia: ha chiesto la cessione, vuole provare un’altra esperienza. La sirena francese, accesa dal Psg, si è affievolita nel corso delle settimane. Leonardo, il ds della squadra, ha cambiato obiettivi, tornerà sul fantasista della Lazio se questi ultimi dovessero sfumare. La cifra fissata per la cessione era di 40 milioni circa, un prezzo che in un mercato così, funestato dalla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021)tutto da. Se l’argentino parte lavira su due ali e una mezz’ala, in caso contrario ilbiancoceleste dovrebbe chiudersi con l’arrivo di un solo centrocampista. Il Tucu è l’ago della bilancia: ha chiesto la cessione, vuole provare un’altra esperienza. La sirena francese, accesa dal Psg, si è affievolita nel corso delle settimane. Leonardo, il ds della squadra, ha cambiato obiettivi, tornerà sul fantasista dellase questi ultimi dovessero sfumare. La cifra fissata per la cessione era di 40 milioni circa, un prezzo che in uncosì, funestato dalla ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Torna a Roma il Mia - Mercato internazionale audiovisivo. Il più importante evento di settore in Italia, dal 13 al 17/10… - FrancoMater2 : @gaetanoporto Si Gaeta'...ma non prendere neanche un Cc in prestito è vergognoso. Spero che sia consapevole del fat… - AnsaRomaLazio : Torna a Roma il Mia - Mercato internazionale audiovisivo. Il più importante evento di settore in Italia, dal 13 al… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri aspetta rinforzi: il piano mercato - LazioCronaca : Firmereste per una #Lazio così a fine mercato? N’koulou svincolato Brekalo in prestito con diritto di riscatto Ka… -