Lavoro, in calo dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La ripresa dell'attività contrattuale prosegue anche nel secondo trimestre del 2021 e determina un'ulteriore diminuzione della quota dei dipendenti con il contratto scaduto. A seguito dei quattro accordi ratificati, a fine giugno la quota dei dipendenti del settore privato con contratto scaduto scende al 46,5%, mentre tutti i dipendenti della pubblica amministrazione sono ancora in attesa del rinnovo del triennio 2019-2021. E' quanto emerge dai dati Istat sulle retribuzioni contrattuali e i contratti collettivi aprile-giugno. In particolare, i contratti che, a fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La ripresa dell'attivitàprosegue anche nel secondo trimestre del 2021 e determina un'ulteriore diminuzione della quota deicon il contratto scaduto. A seguito dei quattro accordi ratificati, a fine giugno la quota deidel settore privato con contratto scaduto scende al 46,5%, mentre tutti idella pubblica amministrazione sono ancora indeldel triennio 2019-2021. E' quanto emerge dai dati Istat sulle retribuzioni contrattuali e i contratti collettivi aprile-giugno. In particolare, i contratti che, a fine ...

