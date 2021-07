Lavoro | Fiom - Cgil | scioperi in fabbriche Milano e provincia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Non si fermano glinelle aziende metalmeccaniche dicontro i licenziamenti e in solidarietà ai lavoratori in lotta per difendere l'occupazione. Lo rende noto la

... segretaria generale delladi Milano - sono l'esatto contrario della rassegnazione e restituiscono visibilità e plasticità alle questioni del, della difesa e del rilancio dell'occupazione....non corrispondeva in modo corretto le retribuzioni rispetto alla quantità e qualità del... 'Lasi è subito attivata prima presso la proprietà denunciando con forza la violazione dei ...Non si fermano gli scioperi nelle aziende metalmeccaniche di Milano e provincia contro i licenziamenti e in solidarietà ai lavoratori in lotta per difendere l'occupazione. Lo rende noto la Fiom-Cgil.Dopo lo sciopero scatta la cassa integrazione guadagni. Da giovedì 29 luglio per i 100 lavoratori della Icar di Monza è scattato l’ammortizzatore sociale. Il giorno prima i dipendenti erano scesi in s ...