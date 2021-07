Land Rover presenta il “Progetto Defender ForWorks”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 luglio 2021) All’interno della famiglia, laè indiscutibilmente uno dei modelli più iconici, l’emblema del DNA del brand, che si contraddistingue per l’ineguagliabile design e per la sua combinazione esclusiva di performance e capacità, con una guida agile e coinvolgente su strada e in off-road, ma, soprattutto laè l’auto con il “cuore”. Robustezza, dinamismo e praticità sono solo alcune tra le caratteristiche indissolubilmente associate allo storico modello che negli anni si è evoluto in diverse occasioni per far esplodere a 360° le sue potenzialità, pur mantenendo intatto il DNA di un veicolo ...