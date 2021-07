Lancia - Lettere greche e strade romane | quali nomi per i futuri modelli?

(Di giovedì 29 luglio 2021) Come si chiameranno ledel domani? Il costruttore utilizzerà ancora l'alfabeto greco, rispolverandoiconici come Beta o Delta, riprenderà la denazione di antiche, come già fatto con l'Appia e con altre vetture, oppure staccherà col passato scegliendo qualcosa di totalmente nuovo? Per il momento - come ha confermato Luca Napolitano, amministratore delegato della- non è dato saperlo. Quello che è già certo, però, è che nei piani della Casa di Torino ci sono nuovi, che saranno anche elettrici. Verso un grande futuro. "Abbiamo ...

Giovanni, grecista, suggerisce nel 1919 di identificare le vetture del marchio con ledell'alfabeto greco. L'amore per il mondo classico si rivede anche nelle denominazioni derivate ...Per la prima volta, inoltre, la lettera 'L' viene ridimensionata ed equiparata alle altre. L'ultimo capitolo dell'evoluzione del logoarriva nel 2007, quando il marchio fece debuttare ...Attingere dalla propria storia è ciò che un marchio come Lancia ha nell’animo di mettere in pratica. L’identità forte di un marchio come quello del costruttore torinese è oggi riposta in uno e uno sol ...Un video preparato proprio per l'occasione dei 115 anni spiega l'evoluzione storica dei loghi e dei nomi del Marchio Lancia. A raccontarne il mutamento Luca Napolitano e Roberto Giolito ...