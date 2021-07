Lady Diana e il principe Carlo | 40 anni fa le nozze da sogno | i dettagli di cui nessuno si era accorto

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il 29 luglio ricorre il 40esimoversario del matrimonio dele di. Sebbene il loro matrimonio non sia andato per il meglio, il giorno è passato alla storia come una fiaba che rispecchiava i gusti personali della coppia. Migliaia e migliaia le persone accorse per assistere in presenza alledel secolo, mentre sono stati milioni i telespettatori in tutto il mondo. Eppure, 40dopo, si cercano ancora curiosità inedite sul grande giorno che ha emozionato tutti. I numeri del matrimonio die del ...