Lady Diana e il principe Carlo, 40 anni dopo: le curiosità del matrimonio del secolo (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo hanno definito il matrimonio del secolo. Furono 750 milioni, quel 29 luglio 1981, a restare incollati davanti televisione per vedere quella giovane insegnante di asilo dal sangue blu andare in sposa al futuro re d’Inghilterra. Carlo e Diana, il principe e la principessa. Il coronamento di una favola che, poi, non ha avuto il lieto fine. Ma nessuno lo sapeva. Tutti ci speravano. Lady Diana e il principe Carlo sulla carrozza nel giorno delle loro nozze. Era il 29 luglio 1981… (foto: Getty) 29 luglio 1981: ... Leggi su amica (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo hanno definito ildel. Furono 750 milioni, quel 29 luglio 1981, a restare incollati davanti televisione per vedere quella giovane insegnante di asilo dal sangue blu andare in sposa al futuro re d’Inghilterra., ile lassa. Il coronamento di una favola che, poi, non ha avuto il lieto fine. Ma nessuno lo sapeva. Tutti ci speravano.e ilsulla carrozza nel giorno delle loro nozze. Era il 29 luglio 1981… (foto: Getty) 29 luglio 1981: ...

lizziemcgayire : non vedo l’ora sia autunno per mettere i biker shorts e un felpone e farmi scambiare per lady diana - Ivo_Serentha : 29 luglio 1981 - Le nozze tra Lady Diana Spencer e il Principe Carlo - infoitcultura : Harry e William messaggi in codice: comunicazioni criptate tra i figli di Lady Diana - mimmacaroli : RT @VanityFairIt: #Royalwedding alla Villa Aldobrandini di Frascati, dove la nipote della principessa Diana è convolata a nozze ?? https://… - mimmacaroli : RT @VanityFairIt: I fratelli ad accompagnarla all'altare, la voce di Andrea Bocelli, spettacolari fuochi d'artificio. Tutto sul matrimonio… -