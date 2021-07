La variante Delta galoppa? E Pfizer ha già la soluzione: svelato il dossier del colosso farmaceutico, cosa cambia sul vaccino (Di giovedì 29 luglio 2021) Una terza dose dopo sei mesi dalla seconda. È questa la risposta di Pfizer all'avanzata della variante Delta che sta facendo aumentare vertiginosamente i contagi. Il richiamo del richiamo assicurerà una protezione cinque volte superiore nei più giovani e undici volte superiore negli anziani. Lo mette nero su bianco il colosso farmaceutico nel documento - svelato dal Tempo - sui risultati del secondo trimestre 2021 depositato ieri alla Sec (la Consob statunitense). L'azienda spiega che a luglio "Pfizer e BioNTech hanno fornito un aggiornamento sullo studio" sulla terza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Una terza dose dopo sei mesi dalla seconda. È questa la risposta diall'avanzata dellache sta facendo aumentare vertiginosamente i contagi. Il richiamo del richiamo assicurerà una protezione cinque volte superiore nei più giovani e undici volte superiore negli anziani. Lo mette nero su bianco ilnel documento -dal Tempo - sui risultati del secondo trimestre 2021 depositato ieri alla Sec (la Consob statunitense). L'azienda spiega che a luglio "e BioNTech hanno fornito un aggiornamento sullo studio" sulla terza ...

Advertising

Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - TgLa7 : Usa verso ritorno mascherine al chiuso per i vaccinati ++ Nyt: autorità sanitarie invertono rotta a causa variante #Delta - Agenzia_Ansa : Covid, bimba di 11 anni muore a Palermo: la sua famiglia non era vaccinata - _francolupo_ : RT @jimmomo: Questo è il video originale in cui Fauci spiega che con variante Delta vaccinati e non vaccinati positivi hanno la stessa cari… - ivic49824555 : RT @noitre32: Non vi sembra che Draghi e Mattarella abbiano mentito? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta Vaccini, all'Italia un milione di dosi Pfizer in più. OK a Moderna per ragazzi Nulla di più si sa sull'efficacia del vaccino contro la variante Delta. Il vaccino Moderna viene invece sdoganato anche per i ragazzi, nella fascia 12 - 17 anni . La Commissione Tecnico Scientific ...

Il virologo Menichetti 'Perplesso su vaccino a bimbi'/ 'Sì ad adolescenti e adulti' ... il caso della 11enne di Palermo Francesco Menichetti si dice perplesso sui vaccini ai bimbi e sul caso della bambina morta a Palermo per la variante Delta dice: 'È vero che ieri è morta una bimba di ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Facebook: profitti raddoppiati in un anno In base ai dati relativi al secondo trimestre 2021, i profitti di Facebook sono aumentati del 101% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

POWELL… CONFUSION! Tanto per non smentirsi ieri il banchiere americano ha evitato qualsiasi riferimento alla realtà, un messaggio confuso, inutile, le solite cose, ma una cosa è chiara… ” Non è il momento di pensare ad ...

Nulla di più si sa sull'efficacia del vaccino contro la. Il vaccino Moderna viene invece sdoganato anche per i ragazzi, nella fascia 12 - 17 anni . La Commissione Tecnico Scientific ...... il caso della 11enne di Palermo Francesco Menichetti si dice perplesso sui vaccini ai bimbi e sul caso della bambina morta a Palermo per ladice: 'È vero che ieri è morta una bimba di ...In base ai dati relativi al secondo trimestre 2021, i profitti di Facebook sono aumentati del 101% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Tanto per non smentirsi ieri il banchiere americano ha evitato qualsiasi riferimento alla realtà, un messaggio confuso, inutile, le solite cose, ma una cosa è chiara… ” Non è il momento di pensare ad ...