La terrificante sensazione che sulla scuola un altro anno sia passato invano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha ragione l’onorevole Lucia Azzolina: sul Foglio di mercoledì sostiene che per il rientro a scuola in presenza siamo in ritardo. Possiamo pensare quello che vogliamo dell’operato dell’ex ministra e chi scrive ne pensa bene per alcune cose e non proprio benissimo per altre, ma sul punto ha ragione. Forse è poco opportuno che a parlare sia una persona che aveva responsabilità dirette solo fino a pochissimi mesi fa, ma purtroppo il vizio di dare la colpa sempre e solo a chi è venuto prima o dopo è duro da sradicare. A prescindere da questo, però, è forte la sensazione che un altro anno sia passato ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha ragione l’onorevole Lucia Azzolina: sul Foglio di mercoledì sostiene che per il rientro ain presenza siamo in ritardo. Possiamo pensare quello che vogliamo dell’operato dell’ex ministra e chi scrive ne pensa bene per alcune cose e non proprio benissimo per altre, ma sul punto ha ragione. Forse è poco opportuno che a parlare sia una persona che aveva responsabilità dirette solo fino a pochissimi mesi fa, ma purtroppo il vizio di dare la colpa sempre e solo a chi è venuto prima o dopo è duro da sradicare. A prescindere da questo, però, è forte lache unsia...

