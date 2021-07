La svolta green delle aziende è la vera transizione ecologica L’esempio virtuoso di Grisport e Remnat

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nel caso non si fosse ancora capito, il Pianeta ci sta parlando. Eppure sembra che, nonostante i recenti e sempre più numerosi disastri connessi al cambiamento climatico, non lo stiamo ascoltando. Tuttavia, fortunatamente, esistonovirtuose che, in un modo o nell’altro, hanno deciso di scendere in campo ed innovarsi, partendo proprio dalla tematica ambientale. Parliamo ad esempio di alcune imprese del mondo della moda. Sì, perché le industrie di questo settore sono tra le più inquinanti al mondo. Ciò è dovuto fondamentalmente al Fast-Fashion, ovvero la moda “usa e getta”, alimentata dal consumismo, dall’esigenza insaziabile di reperire velocemente abiti o oggetti ...