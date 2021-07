'La Svizzera pensa a Wenger per sostituire Petkovic' (Di giovedì 29 luglio 2021) GINEVRA (Svizzera) - Vladimir Petkovic ha lasciato la panchina della Svizzera . L'ex tecnico della Lazio , infatti, a partire dalla prossima stagione allenerà il Bordeaux , club che milita in Ligue 1 . Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) GINEVRA () - Vladimirha lasciato la panchina della. L'ex tecnico della Lazio , infatti, a partire dalla prossima stagione allenerà il Bordeaux , club che milita in Ligue 1 .

- antoniodes85 : @GerolamoAPiana @Inpidinoveritas @Nic18_ @Piu_Europa Ma tu pensa la Svizzera, la Norvegia, la Svezia che se ne stra…

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera pensa 'A preoccuparmi di più è la questione europea' Cosa ne pensa? Un gruppo di lavoro ha esaminato la questione e ha mostrato che sarebbe molto ... così come è il caso all'interno della Svizzera. La coesione di un gruppo parlamentare "Svizzeri all'...

L'allarme della montagna: "Dobbiamo pensare alla stagione invernale oggi" C'è qualcuno che pensa alla montagna oggi? "Nessuno. Quando si parla di trasporto pubblico locale ... E poi c'è l'esempio di chi lo scorso inverno ha tenuto aperto come Svizzera, Austria, paesi ...

"La Svizzera pensa a Wenger per sostituire Petkovic" Corriere dello Sport Dire “negazionista” è un modo più chic per dire “fascista” Il Primo di agosto è stato spesso l’occasione per riflettere su quanto la Svizzera sia diversa dal resto del mondo, e per compattarci di fronte a sguardi esterni non sempre lusinghieri. In questo Nata ...

Tennis, Belinda Bencic oro nel singolare femminile: ora il doppio per sognare il bis Senza Roger Federer e Stan Wawrinka ci pensa la 24enne di Flawil a far volare la Svizzera. Battuta in finale 7-5 2-6 6-3 la ceca Marketa Vondrousova dopo due ...

