La Svimez: Nord e Sud uniti nella crisi, divisi nella ripartenza. Il Pnrr per il Mezzogiorno? Ottimo ma non basta (Di giovedì 29 luglio 2021) La recessione del 2020 si è abbattuta su un Paese caratterizzato da oltre un decennio da un doppio divario Italia/Europa, Sud/Nord: unico tra le grandi economie europee che nel 2019 non aveva ancora completato il suo percorso di recupero dalla lunga crisi 2008-2014, con crescenti divari interni sia sociali che territoriali. Nell'anno terribile del Covid l'Italia secondo le stime Svimez si trova unita nella crisi, con un calo del Pil nel 2020 relativamente omogeneo a livello territoriale, se confrontato con l'impatto profondamente asimmetrico della precedente crisi, ma con ...

