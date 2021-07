La strana storia degli youtuber pagati per fare disinformazione sui vaccini (Di giovedì 29 luglio 2021) Una misteriosa agenzia di marketing ha offerto denaro a influencer tedeschi e francesi per diffondere fake news su Pfizer. E gli indizi, in questi casi come in altri, portano alla Russia Leggi su repubblica (Di giovedì 29 luglio 2021) Una misteriosa agenzia di marketing ha offerto denaro a influencer tedeschi e francesi per diffondere fake news su Pfizer. E gli indizi, in questi casi come in altri, portano alla Russia

La strana storia degli youtuber pagati per fare disinformazione sui vaccini Lo youtuber e divulgatore scientifico francese Leo Grasset ha rivelato su Twitter a metà maggio di avere ricevuto una strana proposta. Un'agenzia di marketing gli aveva offerto una cifra ragguardevole per pubblicare un video a tema, con una consegna ben precisa: mostrare, numeri alla mano, l'aumento della mortalità ...

