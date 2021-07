La strana idea di democrazia di Fratelli d’Italia che occupa la Camera per bloccare il Green Pass | VIDEO (Di giovedì 29 luglio 2021) Bagarre in aula, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha bloccato i lavori alla Camera sull’approvazione del Green Pass impedendo alla maggioranza di votare. “Per un pugno di voti – scrive il deputato Dem Emanuele Fiano – Oltre 130.000 morti, quarta ondata in corso, e Fratelli d’Italia occupa l’aula e fa interrompere la seduta per esporre i cartelli contro il #GreenPass” I fatti sono accaduti, guarda caso, durante la presidenza Rampelli. Vicepresidente della Camera eletto nelle fila proprio del partito di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Bagarre in aula,di Giorgia Meloni ha bloccato i lavori allasull’approvazione delimpedendo alla maggioranza di votare. “Per un pugno di voti – scrive il deputato Dem Emanuele Fiano – Oltre 130.000 morti, quarta ondata in corso, el’aula e fa interrompere la seduta per esporre i cartelli contro il #” I fatti sono accaduti, guarda caso, durante la presidenza Rampelli. Vicepresidente dellaeletto nelle fila proprio del partito di ...

