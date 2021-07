La storia dei libri attraverso le loro copertine. Il video monologo di Sgarbi (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha aperto i battenti il 23 luglio (fino al 19 settembre) al Castello di Santa Severa la mostra Il volto dei libri. libri da vedere, curata da Giuseppe Garrera e Igor Patruno. Un evento che mette in mostra la «grande bellezza» delle copertine dei libri dell'editoria italiana dal 1950 a oggi. Per l'occasione il professor Vittorio Sgarbi ha girato questo esclusivo monologo. Si tratta di un video dedicato – tra l'altro – alle edizioni italiane di Il giovane Holden, di J. D. Salinger, e in particolare alle copertine dell'edizione Einaudi, dove progressivamente ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha aperto i battenti il 23 luglio (fino al 19 settembre) al Castello di Santa Severa la mostra Il volto deida vedere, curata da Giuseppe Garrera e Igor Patruno. Un evento che mette in mostra la «grande bellezza» delledeidell'editoria italiana dal 1950 a oggi. Per l'occasione il professor Vittorioha girato questo esclusivo. Si tratta di undedicato – tra l'altro – alle edizioni italiane di Il giovane Holden, di J. D. Salinger, e in particolare alledell'edizione Einaudi, dove progressivamente ...

