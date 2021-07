La sorella di Youns chiama, Ilaria Cucchi risponde: “Infangheranno tuo fratello” (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilaria Cucchi risponde all’appello di Bahija, la sorella di Youns El Boussettaoui, morto in piazza Meandri a Voghera. Ilaria Cucchi non ha perso tempo a rispondere all’appello di Bahija El Boussettaoui, sorella di Youns El Boussettaoui, il 39enne marocchino morto in piazza Meandri a Voghera. Ad uccidere l’uomo un colpo di pistola uscito – non si sa se L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021)all’appello di Bahija, ladiEl Boussettaoui, morto in piazza Meandri a Voghera.non ha perso tempo are all’appello di Bahija El Boussettaoui,diEl Boussettaoui, il 39enne marocchino morto in piazza Meandri a Voghera. Ad uccidere l’uomo un colpo di pistola uscito – non si sa se L'articolo proviene da Leggilo.org.

