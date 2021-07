La serie Huawei P50 è ufficiale, si apre una nuova era nella fotografia da smartphone (Di giovedì 29 luglio 2021) Huawei ha annunciato ufficialmente la serie P50, al momento solo per la Cina, con grandi novità in campo fotografico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 29 luglio 2021)ha annunciato ufficialmente laP50, al momento solo per la Cina, con grandi novità in campo fotografico. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : La serie Huawei P50 è ufficiale, si apre una nuova era nella fotografia da smartphone #huawei #huaweip50… - tecnoandroidit : Huawei presenta ufficialmente i nuovi Huawei P50, è una nuova era per la fotografia - Huawei ha annunciato oggi la… - cellicom : Come seguire in diretta la presentazione della serie Huawei P50 con noi - TuttoAndroid : Come seguire in diretta la presentazione della serie Huawei P50 con noi #huawei #huaweip50 #huaweip50pro #huawei… - AppleRetweetBot : RT @pcexpander: Per Lucifer sarà l’ultima notte a Los Angeles, per noi l’ultima stagione della serie TV (video) -