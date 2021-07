La Serie C in diretta all’estero grazie a 196 Sports (Di giovedì 29 luglio 2021) Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mister C, i milioni di tifosi e appassionati della Serie C del calcio italiano sparsi nel mondo potranno seguire la propria squadra del cuore. A partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, 196 Sports trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite della Serie C L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Su 196, piattaforma controllata da Mister C, i milioni di tifosi e appassionati dellaC del calcio italiano sparsi nel mondo potranno seguire la propria squadra del cuore. A partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, 196trasmetterà insu iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite dellaC L'articolo

Advertising

FIGCfemminile : ??? Tutta la #SerieAFemminile 2021-22 torna su @TIM_vision! ???? ?? Il massimo campionato di calcio femminile sbarca a… - sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie C in diretta all’estero grazie a 196 Sports: Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mis… - MessinaSportiva : Serie C visibile all’estero: 1100 gare in diretta sulla piattaforma 196 Sports - - infoitscienza : Come seguire in diretta la presentazione della serie Huawei P50 con noi - enrick81 : @Tvottiano @AgoCannella @misterf_tweets @famigliasimpson @BALDINIPAOLA @napoliforever89 @OltreTv @Federic01996… -