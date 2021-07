La senatrice Pergreffi Lega | “Radiofaro per aeroporto spostato per fare spazio a nuovi hangar?”

(Di giovedì 29 luglio 2021) É stata ufficialmente approvata dal consiglio comunale la deroga al Piano Governo del Territorio per consentire lo spostamento e la costruzione da parte della società Sacbo di uncon un impianto più tecnologicamente avanzato che ha l’obiettivo di orientare i piloti nella fase di atterraggio verso l’Caravaggio di Orio al Serio. Per poter, però, assicurare atterraggi sicuri e precisi ildeve essere allineato con la pista e, ad oggi, l’attuale strumento di radionavigazione non è linea, portando, molto spesso, i piloti ad essere costretti a correggere la rotta. Il sindaco Giorgio Gori ha assicurato e “promesso” al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : senatrice Pergreffi

BergamoNews.it

Lo dichiara in una nota Simonadella Lega e componente della commissione Vigilanza Rai, insieme ai colleghi leghisti firmatari dell'interrogazione: Massimiliano Capitanio (...Un "caso" di cui in molti sperano possa tornare a occuparsi una persona in particolare: Simona(nella foto) , labergamasca della Lega che ha presentato l'emendamento grazie al ...A ruota libera il fondatore dei Nomadi alla presentazione del suo ultimo libro. “Concerto per l’Emilia del 2012 al Dallara rimane orgoglio della mia vita. Guccini per la prima volta dal vivo in prima ...