La Sardegna e il Pianeta vanno a fuoco (Di giovedì 29 luglio 2021) Il fuoco continua a bruciare la Sardegna (e non solo), distruggendo e consumando ogni cosa al suo passaggio. Esattamente come facciamo noi ogni giorno. Distruggiamo e consumiamo, come se le risorse fossero infinite. Ma purtroppo non lo sono e anzi sono già esaurite. Proprio oggi infatti, mentre guardo con le lacrime agli occhi le immagini devastanti che arrivano dalla Sardegna, è l’Earth Overshoot Day. Oggi, 29 luglio 2021, abbiamo esaurito le risorse rinnovabili del nostro Pianeta, che sarebbero dovute bastare per tutto l’anno. E invece abbiamo davanti a noi altri 5 mesi, in cui continueremo a vivere in modo ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilcontinua a bruciare la(e non solo), distruggendo e consumando ogni cosa al suo passaggio. Esattamente come facciamo noi ogni giorno. Distruggiamo e consumiamo, come se le risorse fossero infinite. Ma purtroppo non lo sono e anzi sono già esaurite. Proprio oggi infatti, mentre guardo con le lacrime agli occhi le immagini devastanti che arrivano dalla, è l’Earth Overshoot Day. Oggi, 29 luglio 2021, abbiamo esaurito le risorse rinnovabili del nostro, che sarebbero dovute bastare per tutto l’anno. E invece abbiamo davanti a noi altri 5 mesi, in cui continueremo a vivere in modo ...

Advertising

Maria81645501 : RT @Ddeny_278: #Manavgat come la #Sardegna ?? Maledetta sia la mano dell’uomo che si crede padrona di questo meraviglioso pianeta … La spe… - gagliardi_enza : RT @Ddeny_278: #Manavgat come la #Sardegna ?? Maledetta sia la mano dell’uomo che si crede padrona di questo meraviglioso pianeta … La spe… - gpalmero3 : RT @annamariamoscar: Gli incendi in Sardegna non sono calamità naturali, sono crimini contro il Pianeta - BuongiornoSk : Sardegna, Siberia, Canada, Usa: un pianeta devastato dalle fiamme - giulia0268 : RT @BFede86: La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva. ~A. Einstein Vicini alla #… -