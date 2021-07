La Sardegna ancora sopra i 400 nuovi casi di coronavirus: 2 i decessi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 22 times, 22 visits today) Notizie Simili: Crescono i contagi, in Sardegna più di 400 nuovi… Più di 50 nuovi casi di coronavirus in Sardegna: il… Crescono ancora i contagi in ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 22 times, 22 visits today) Notizie Simili: Crescono i contagi, inpiù di 400… Più di 50diin: il… Cresconoi contagi in ...

Advertising

nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - insopportabile : 400 famiglie evacuate, 20.000 ettari bruciati. E ancora brucia. #Sardegna - nicola_pinna : Ecco cosa resta delle colline verdi di Montiferru e Planargia ma dopo quasi 30 ore drammatiche la #Sardegna è ancor… - sessa_ale : RT @LAVonlus: Grazie @VanityFairIt @sessa_ale??in Sardegna stiamo lottando contro il tempo per la vita di ogni animale! Con la nostra ambula… - eleonoramassa7 : RT @Nursar70: Qui in #Sardegna c'è l'inferno in terra, un'apocalisse... Ma per i media è una notizia di quart'ordine, i politici latitano,… -