La Procura: «Viviana Parisi uccise il figlio Gioele e si gettò dal traliccio» (Di giovedì 29 luglio 2021) La scorsa estate la storia di Viviana Parisi e del piccolo Gioele scosse profondamente l’opinione pubblica. Mamma e figlio furono trovati morti ai piedi di un traliccio nel comune siciliano di Caronia. L’auto della donna era stata abbandonata all’uscita di una galleria lungo l’autostrada Palermo-Messina dopo un incidente con un furgone. Alcuni testimoni avevano dichiarato che la donna aveva lasciato l’auto ed aveva scavalcato il guardrail per inoltrarsi nei boschi limitrofi. Le indagini hanno cercato di appurare se Viviana e Gioele fossero stati uccisi da una terza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) La scorsa estate la storia die del piccoloscosse profondamente l’opinione pubblica. Mamma efurono trovati morti ai piedi di unnel comune siciliano di Caronia. L’auto della donna era stata abbandonata all’uscita di una galleria lungo l’autostrada Palermo-Messina dopo un incidente con un furgone. Alcuni testimoni avevano dichiarato che la donna aveva lasciato l’auto ed aveva scavalcato il guardrail per inoltrarsi nei boschi limitrofi. Le indagini hanno cercato di appurare sefossero stati uccisi da una terza ...

Advertising

vivereitalia : Viviana e Gioele, la procura chiede l'archiviazione. La ricostruzione del caso - spiderenne : RT @Tg3web: Chiedendo di archiviare il caso, la Procura di Patti ipotizza come siano morti Viviana Parisi e suo figlio Gioele, i cui corpi… - VivereMessina : Viviana e Gioele, la procura chiede l'archiviazione. La ricostruzione del caso - kiara86769608 : RT @Tg3web: Chiedendo di archiviare il caso, la Procura di Patti ipotizza come siano morti Viviana Parisi e suo figlio Gioele, i cui corpi… - Tg3web : Chiedendo di archiviare il caso, la Procura di Patti ipotizza come siano morti Viviana Parisi e suo figlio Gioele,… -