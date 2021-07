La Nazionale di pallavolo femminile batte anche l’Argentina (terza vittoria in tre partite) (Di giovedì 29 luglio 2021) E sono tre. La Nazionale italiana di pallavolo femminile batte anche l’Argentina (3-0) e procede a punteggio pieno la spedizione olimpica dopo aver battuto Russia e Turchia. Netta la vittoria sulle sudamericane che hanno opposto resistenza soltanto nella prima frazione nel corso della quale sono andate in vantaggio a metà percorso. Poi, però, le azzurre hanno ripreso in mano il match e non lo hanno più mollato: 25-21, 25-16, 25-15 i parziali. Il ct Mazzanti ha così commentato: Rispetto alla partita con la Russia, che si giocava allo stesso orario, abbiamo speso all’inizio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) E sono tre. Laitaliana di(3-0) e procede a punteggio pieno la spedizione olimpica dopo aver battuto Russia e Turchia. Netta lasulle sudamericane che hanno opposto resistenza soltanto nella prima frazione nel corso della quale sono andate in vantaggio a metà percorso. Poi, però, le azzurre hanno ripreso in mano il match e non lo hanno più mollato: 25-21, 25-16, 25-15 i parziali. Il ct Mazzanti ha così commentato: Rispetto alla partita con la Russia, che si giocava allo stesso orario, abbiamo speso all’inizio ...

