La lettera di Zaki alla fidanzata: «La situazione sta peggiorando» (Di giovedì 29 luglio 2021) «Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna». In una lettera per la fidanzata, consegnata alla famiglia durante una visita, Patrick Zaki ha raccontato i suoi timori e le sue speranze. Per l'ennesima volta, la sua custodia cautelare è stata prolungata: lo scorso 14 luglio, la Corte ha deciso che lo studente egiziano dovrà rimanere in carcere altri 45 giorni.

