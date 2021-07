La Juventus ha chiuso la cessione che tutti aspettavano

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’Hellas Verona ad un passo da Frabotta: accordo raggiunto con la. Si trasferirà in prestito. Si attende solo l’annuncio. Nella prima parte della scorsa stagione si era messo in luce, partendo spesso anche dal primo minuto. Da gennaio in poi, invece, di fatto è sparito. Gianluca Frabotta adesso spera di rilanciarsi nell’Hellas Verona: come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete

