La guerra dei diritti del calcio: così Sky è rimasta senza gol (in differita) (Di giovedì 29 luglio 2021) Con una strana decisione la Lega nega alla tv satellitare le sintesi delle gare esclusiva DAZN rinunciando a incassare denaro. Il niet dopo una lettera con minacce di causa dal nuovo partner commerciale... La lettera è cordiale nella forma ("Caro Luigi" l'incipit) ma dura nel contenuto. Una comunicazione formale - che Panorama.it ha avuto modo di visionare - inviata dai vertici di DAZN all'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo per imporre uno stop all'ipotesi di mettere in vendita un pacchetto per le cosiddette "immagini salienti di tutti gli Eventi del Pacchetto 1" dedicate alle emittenti "a pagamento". In parole semplici gli highlights delle 7 partite di ciascuna ...

