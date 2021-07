La formidabile lezione politica di Marco Pannella

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il primo gruppo parlamentare antinucleareha fatto la storia del Partito radicale. Leader carismatico, è stato uno dei quattro deputati con cui i Radicali entrano per la prima volta in Parlamento dopo le elezioni del 20 e 21 giugno 1976. Il Partito radicale nasce da una scissione a sinistra del Partito liberale italiano (Pli) nel 1955. Nel 1962 viene ristrutturato su iniziativa del gruppo della Sinistra radicale guidata dallo stessodopo che la maggioranza degli iscritti aveva deciso di confluire nel Psi (Partito socialista italiano) o nel Pri (Partito repubblicano italiano). In quegli anni il Partito radicale offre ...

FilippoZPCaruso : @ema2777 @laikatornaacasa In realtà dicevano che 1) la curva decellerava, anticipando, per ben due volte, la flessi… -

Ultime Notizie dalla rete : formidabile lezione

Linkiesta.it

Non si tratta, per carità, di intuizioni liriche del sentimento, secondo la famigerata... indicando a chiare lettere le sfide intellettuali di quellaantropologia contemporanea che,...Non si tratta, per carità, di intuizioni liriche del sentimento, secondo la famigerata... indicando a chiare lettere le sfide intellettuali di quellaantropologia contemporanea che,...Roma - Giovedì 29 luglio , ore 18, nella Sala della Protomoteca Capitolina , in piazza del Campidoglio, la presentazione del libro La lezione di Marco , su Pannella . Il saggio su Pannella è stato ...Roma – Alle ore 18 al Campidoglio, presso la Sala Protomoteca, incontro con il pubblico per conoscere il saggio su Pannella scritto da Alfonso Pecoraro Scanio. Oltre all’autore, saranno presenti Virgi ...