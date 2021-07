La fiaccolata senza fiaccole e senza organizzatori: il flop della manifestazione contro il Green pass di Genova | VIDEO (Di giovedì 29 luglio 2021) Come quando ci si mette d’accordo per andare a giocare a calcetto, ma l’organizzatore che deve portare il pallone non va e non avvisa gli altri. È andata più o meno così la manifestazione di protesta contro il Green pass a Genova. A organizzarla, come in altre piazze italiane, era stato il Comitato Libera Scelta e a metterci la firma – e il volto – era stato Paolo Becchi. Peccato che tutto, alla fine, è saltato e chi voleva protestare si è trovato a essere protagonista di un piccolo assembramento senza cartelli, senza organizzazione e, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Come quando ci si mette d’accordo per andare a giocare a calcetto, ma l’organizzatore che deve portare il pallone non va e non avvisa gli altri. È andata più o meno così ladi protestail. A organizzarla, come in altre piazze italiane, era stato il Comitato Libera Scelta e a metterci la firma – e il volto – era stato Paolo Becchi. Peccato che tutto, alla fine, è saltato e chi voleva protestare si è trovato a essere protagonista di un piccolo assembramentocartelli,organizzazione e, ...

bisagnino : Genova, salta la fiaccolata davanti a Tursi, ma gli organizzatori non avvisano i partecipanti. Un centinaio (senza… - dedalocomo : Anche la fiaccolata a Piazza della Scala - Milano - poca gente.. Va beh.. almeno la coscienza è a posto! E comunque… - ilmatto16 : @borghi_claudio Facciamo anche una fiaccolata per guidare ubriachi, basta restrizioni. Oppure una fiaccolata per gu… -