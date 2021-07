La fiaccolata della Lega e il flop delle manifestazioni anti Green pass

(Di giovedì 29 luglio 2021) Che la fronda di chi si oppone al– e, in alcuni casi, anche ai vaccini-Covid – sia una minoranza rumorosa è cosa nota a tutti. E mercoledì sera, nelle varie strade italiane in cui erano previstedi protesta, ne è arrivata la conferma. Fatta eccezione per ladi Piazza del Popolo – a Roma -che ha attirato un numero maggiore (seppur esiguo rispetto al clamore mediatico) di manifest, da Nord a Sud tutti gli altri cortei sono stati un vero e propriodi partecip. LaPiazza del ...

...estrema destra (da Casa Pound a Forza Nuova e oltre) che si sono ben palesati dietro slogan generici " e assai ridicoli " in nome'libertà' dai vaccini. La manifestazione (sit - in e)...Nessuna manifestazione ieri sera a Genova contro il green pass. Laprevista alle 20 in Via Garibaldi davanti a Palazzo Tursi è stata annullata, ad ...la visita del Segretario Generale...Stavolta il popolo dei No vax e di quelli contrari al Green pass non ha scaldato la piazza. Ieri sera erano poco più di ottanta alla fiaccolata in piazza Cavour. Era la seconda manifestazione, nel gir ...5.696 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi erano stati 4.552 il giorno prima. Si parla di "Quarta ondata" di Covid in Italia.