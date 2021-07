La famiglia Addams 2, diffuso il trailer in italiano dell’amatissimo film (Di giovedì 29 luglio 2021) La data di uscita del secondo film animato dedicato alla famiglia Addams è prevista per il 28 ottobre 2021. Il trailer italiano, diffuso nella giornata del 29 luglio, è riuscito a stimolare la curiosità di grandi e piccini. Stando alle immagini mostrate, anche il sequel del film del 2019 sarà ricco di colori e di esilaranti avvenimenti. Gli eccentrici personaggi della famiglia Addams, caratterizzati da personalità bizzarre e fuori dal comune, torneranno per affrontare una nuova avventura. Sappiamo che, per il nuovo film, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 luglio 2021) La data di uscita del secondoanimato dedicato allaè prevista per il 28 ottobre 2021. Ilnella giornata del 29 luglio, è riuscito a stimolare la curiosità di grandi e piccini. Stando alle immagini mostrate, anche il sequel deldel 2019 sarà ricco di colori e di esilaranti avvenimenti. Gli eccentrici personaggi della, caratterizzati da personalità bizzarre e fuori dal comune, torneranno per affrontare una nuova avventura. Sappiamo che, per il nuovo, ...

