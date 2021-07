La Famiglia Addams 2 | al cinema dal 28 ottobre 2021

(Di giovedì 29 luglio 2021) Lapiù spaventosa di tutti i tempi torna al, in sala dal 28, nel sequel d’animazione La2, distribuito da Eagle Pictures, che riporta sul grande schermo i personaggi a fumetti creati da Charles. Di cosa parla La2? Trama: Lapiù spaventosa di tutti i tempi torna alnel sequel d’animazione, La2. In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno ...

Advertising

solocine : La famiglia Addams 2, in sala il 28 ottobre - SMSNEWSOFFICIAL : “La Famiglia Addams 2” con le voci italiane di Virginia Raffaele, Pino insegno, Loredana Bertè, Eleonora Gaggero, L… - MassMing : @martinoloiacono La famiglia Addams - HorrorItalia24 : La Famiglia Addams 2 – Il trailer italiano - sognidicinema : La Famiglia Addams 2: ecco il trailer ufficiale! Date un occhio al mio articolo per @Nerdream_it. Troverete anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Addams

Laè tornata in una nuova, terribile avventura. Disponibile da oggi il primo trailer italiano di 'La2' , diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon . SINOSSI. La...Lapiù spaventosa di tutti i tempi torna al cinema, in sala dal 28 ottobre, nel sequel d'animazione La2, distribuito da Eagle Pictures, che riporta sul grande schermo i personaggi a fumetti creati da Charles, quelli che nel corso degli anni hanno nutrito un ricco franchise di ...The Addams Family. La Famiglia Addams è tornata in una nuova, terribile avventura. Disponibile da oggi il primo trailer italiano di “La Famiglia Addams 2”, diretto da Greg Ti ...La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema, in sala dal 28 ottobre, nel sequel d'animazione La Famiglia Addams 2, distribuito da Eagle Pictures, che riporta sul grande schermo i perso ...