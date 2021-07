La cozza greca invade il mercato Venduto solo il 20% di prodotto locale

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 29 luglio 2021) Quotidianamente, sulla piazza di Taranto arrivano circa 1000 quintali di cozze greche, pronte per la immersione nelle acque del Mar Grande, bagno rigenerante necessario prima della ‘partenza’ verso i banchi di vendita di pescherie e i mercati della Puglia, Campania, Calabria.“Il mare di Taranto sta diventando il deposito della Grecia”, affermano arrabbiati i mitilicoltori tarantini che ad oggi hanno smaltitoun 20 % della produzionedi cozze.“Abbiamo visto le immagini amatoriali girate da un sub nelle acque delle zone di immersione in Mar Grande delle cozze greche: acque torbide, per la presenza eccessiva -oltre i limiti consentiti- di mitili ...